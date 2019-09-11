ظريف يوجه دعوة إلى أمريكا بعد رحيل "أكبر داعية للحرب"

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة لفرضها عقوبات جديدة على بلاده على الرغم من رحيل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي وصفه بأنه "أكبر داعية للحرب".

وقال ظريف، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بينما كان العالم... يتنفس الصعداء للإطاحة برجل الفريق باء في البيت الأبيض، أعلنت واشنطن فرض المزيد من عقوبات الإرهاب الاقتصادي على طهران".

وأضاف: "التعطش للحرب والضغوط القصوى ينبغي أن تزول مع غياب أكبر داعية للحرب (بولتون)".

As the world—minus 3 or 2 panicked cohorts—was breathing a sigh of relief over ouster of #B_Team's henchman in the White House, Pompeo & Mnuchin declared further escalation of #EconomicTerrorism against Iran. Thirst for war—maximum pressure—should go with the warmonger-in-chief. pic.twitter.com/im8gXJIxEn — Javad Zarif (@JZarif) September 11, 2019

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، مساء أمس الثلاثاء، إنه أبلغ بولتون، أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، وأضاف في تغريدة على "تويتر": "أختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته".

وتابع قائلا: "طلبت من جون تقديم استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح.. أشكر جون جزيل الشكر على خدمته.. سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل".

فيما أكد جون بولتون أنه هو من عرض على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاستقالة من منصبه، كمستشاره للأمن القومي. وقال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "عرضت على ترامب أمس الاستقالة من منصبي، وكانت إجابته: "فلنتحدث غدا".