بعد اتهامات السعودية... إيران تهدد بـ"حرب شاملة" في حال توجيه ضربة عسكرية إليها

ظريف يهدد في حديث إلى سي.إن.إن "بحرب شاملة" في حالة توجيه ضربة عسكرية لإيران