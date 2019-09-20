ظريف: إيران لا تريد الحرب لكننا سندافع عن شعبنا وبلدنا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المتحالفة مع الولايات المتحدة يبدو أنهما يرغبان في "قتال إيران حتى آخر أمريكي".

ونشر الوزير الإيراني تغريدة قال فيها "بومبيو فهم الأمر بشكل خاطئ، ليست إيران هي التي ترغب في الحرب حتى آخر جندي أمريكي، بل "فريق ب" هو الذي يريد أن يقاتل إيران حتى آخر أمريكي".

وتابع ظريف "لا ترغب إيران في شن حرب، لكننا سندافع عن شعبنا وأمتنا ودائما".

.@SecPompeo has it the other way around:



It's not #Iran that wishes to fight to the last American; rather, it is his #B_Team hosts who seem to wish to fight Iran to the last American.



Iran has no desire for war, but we will, and always have, defend our people and our nation. — Javad Zarif (@JZarif) September 20, 2019

​تأتي تغريدة الوزير الإيراني ردا على ما قاله وزير الخارجية الأمريكي، ما يك بومبيو: "بينما يهدد وزير الخارجية الإيراني بالحرب الشاملة والقتال حتى آخر أمريكي، نحن هنا لبناء تحالف يهدف إلى تحقيق السلام".

ويقصد ظريف بـ"الفريق ب" ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وهما من يدفعان الرئيس الأمريكي إلى صراع مع طهران، حسب رأي ظريف.