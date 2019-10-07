طهران: القبض على الصحفية الروسية في إيران لا علاقة له بالتجسس

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعة أن احتجاز الصحفية الروسية يوليا يوزيك في إيران لا علاقة له بالتجسس، فهناك مشكلة في التأشيرة.

وقال ربيعة خلال مؤتمر صحفي "قضيتها تتعلق بانتهاكات متعلقة بالتأشيرات وليس بالتجسس"، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية تواصل دراسة القضية.

وكان قد أعلن زامير كابولوف، مدير الدائرة الثانية في آسيا بوزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تتوقع إطلاق سراح الصحفية الروسية، يوليا يوزيك، المحتجزة في إيران، قريبا، ربما هذا الأسبوع.

في وقت سابق، ذكرت السفارة الروسية في طهران أن الصحفية الروسية يوليا يوزيك، وصلت إلى طهران في 29 سبتمبر/أيلول بدعوة خاصة، وتم حجز جواز سفرها في المطار لأسباب غير معروفة، وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، تم اعتقال المواطنة الروسية من فندق إقامتها بالعاصمة الإيرانية.

وفي وقت لاحق أشارت السفارة نقلا عن أقارب الصحفية أنها متهمة بالعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.

وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت، أن الوزارة استدعت السفير الإيراني في موسكو إلى مبنى الخارجية، على خلفية احتجاز الأمن الإيراني للصحفية الروسية، يوليا يوزيك، لإيضاح ملابسات الموقف وضمان حقوق المواطنة الروسية.