أردوغان: أنقرة ملتزمة بالتفاهمات بشأن سوريا طالما ظل الالتزام متبادلا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة "ستبقى ملتزمة بالتفاهمات التي توصلت إليها مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن المنطقة الآمنة في سوريا، طالما التزم حلفاؤها بتعهداتهم"، وذلك حسب وكالة "الأناضول".

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها أمام نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم الثلاثاء، في أنقرة: "نحن ملتزمون بالتفاهمات التي توصلنا إليها مع أمريكا وروسيا طالما التزم حلفاؤنا بتعهداتهم".

وأضاف: "نعلم أن الإرهابيين لم يخرجوا بعد من المنطقة الآمنة، ولا يستطيعون خداعنا، ولا زال هناك إرهابيون في منبج وتل رفعت ورأس العين".

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، مذكرة تفاهم من 10 نقاط، عقب ست ساعات من المفاوضات، وصفها بوتين بـ "المهمة جداً، إن لم تكن بالغة الأهمية، لإنهاء وضع متوتر جدا ‬‬على الحدود السورية التركية".

وبموجب الاتفاق، قامت الشرطة العسكرية الروسية مع قوات حرس الحدود السورية، بتسهيل إخراج وحدات حماية الشعب الكردية لمسافة 30 كيلومترا من الحدود التركية، خلال فترة 150 ساعة.

وبدأت القوات الروسية والتركية، في وقت سابق، بتسيير دوريات مشتركة في نطاق عشرة كيلومترات في "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا.