روحاني يعلن الخطوة الرابعة من خفض التزامات الاتفاق النووي

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بدء الخطوات الفعلية لخفض التزامات بلاده ضمن الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015، وذلك بضخ الغاز لأكثر من 1000 جهاز طرد مركزي.

وكتب روحاني عبر حسابه على "تويتر" يقول: "ستبدأ خطوة إيران الرابعة في تقليص الالتزامات النووية بضخ الغاز إلى 1044 جهاز طرد مركزي اليوم".

Iran’s 4th step in reducing its commitments under the JCPOA by injecting gas to 1044 centrifuges begins today. Thanks to US policy and its allies, Fordow will soon be back to full operation. https://t.co/Mpkk9d0BIp — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) November 6, 2019

​وكان الرئيس الإيراني قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن طهران ستتخذ، اعتبارا من 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الخطوة الرابعة في اتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، مؤكدا أن هذه الخطوة أيضاً، قابلة للتراجع في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها.

وأعلنت إيران، في السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، الخطوة الثالثة من تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي الإيراني، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو/ أيار 2018، حيث أكدت رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.

ولم تنجح الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية إلى الآن في الوصول إلى آلية مالية جديدة مع إيران، تمكنها من تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية، والتي وقعتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق العام الماضي.