وكالة: إيران احتجزت مفتشة في منظمة الطاقة الذرية لفترة وجيزة

قال دبلوماسيون مطلعون على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن إيران احتجزت مفتشة في الوكالة التابعة للأمم المتحدة لفترة وجيزة وتحفظت على وثائق السفر الخاصة بها ووصف بعضهم الأمر بأنه مضايقة.

ومن المقرر أن تتم مناقشة الأمر خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة، غدا الخميس، تمت الدعوة لعقده قبل فترة قصيرة لمناقشة "أمرين متعلقين بالسلامة" دون تحديدهما في جدول أعمال الاجتماع.

وقال ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على عمل الوكالة إن السلطات الإيرانية تحفظت على وثائق سفر المفتشة بينما قال اثنان إنها احتجزت لفترة وجيزة أثناء عملها في إيران، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال دبلوماسي منهم إن الواقعة حدثت عند موقع نطنز للتخصيب الأسبوع الماضي وأكد دبلوماسي آخر ذلك.

وأحجمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسفير إيران لديها عن التعليق على الأمر.

وكان متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن ممثلي الوكالة وصلوا اليوم إلى منشأة فوردو، بعد إعلان إيران عن بدء التخصيب فيها، وأنهم سيرفعون تقريراً عن الأنشطة فيها.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك" "نحن على علم بتقارير وسائل الإعلام الحالية المتعلقة بفوردو. مفتشو الوكالة حالياً في المنشأة في إيران وسيبلغون، عن أي أنشطة ذات صلة، المقر الرئيسي [للوكالة] في فيينا".

وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بدء الخطوات الفعلية لخفض التزامات بلاده ضمن الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015، وذلك بضخ الغاز لأكثر من 1000 جهاز طرد مركزي.

وكتب روحاني عبر حسابه على (تويتر)، "ستبدأ خطوة إيران الرابعة في تقليص الالتزامات النووية بضخ الغاز إلى 1044 جهاز طرد مركزي اليوم".