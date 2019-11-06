وكالة: إيران احتجزت مفتشة في منظمة الطاقة الذرية لفترة وجيزة

ومن المقرر أن تتم مناقشة الأمر خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة، غدا الخميس، تمت الدعوة لعقده قبل فترة قصيرة لمناقشة "أمرين متعلقين بالسلامة" دون تحديدهما في جدول أعمال الاجتماع.
وقال دبلوماسي منهم إن الواقعة حدثت عند موقع نطنز للتخصيب الأسبوع الماضي وأكد دبلوماسي آخر ذلك.
وأحجمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسفير إيران لديها عن التعليق على الأمر.
وكان متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن ممثلي الوكالة وصلوا اليوم إلى منشأة فوردو، بعد إعلان إيران عن بدء التخصيب فيها، وأنهم سيرفعون تقريراً عن الأنشطة فيها.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك" "نحن على علم بتقارير وسائل الإعلام الحالية المتعلقة بفوردو. مفتشو الوكالة حالياً في المنشأة في إيران وسيبلغون، عن أي أنشطة ذات صلة، المقر الرئيسي [للوكالة] في فيينا".
وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بدء الخطوات الفعلية لخفض التزامات بلاده ضمن الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015، وذلك بضخ الغاز لأكثر من 1000 جهاز طرد مركزي.
وكتب روحاني عبر حسابه على (تويتر)، "ستبدأ خطوة إيران الرابعة في تقليص الالتزامات النووية بضخ الغاز إلى 1044 جهاز طرد مركزي اليوم".
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