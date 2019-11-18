ترامب يدعو زعيم كوريا الشمالية للعمل بسرعة من أجل التوصل لإبرام اتفاق

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم الأحد، على "التحرك بسرعة" والتوصل إلى اتفاق معه بشأن تفكيك برنامج الأسلحة النووية للنظام.

موسكو – سبوتنيك. وكتب ترامب مخاطبا كيم بمدونة على حسابه على تويتر يوم الأحد : "السيد الرئيس... يجب أن تعمل بسرعة وأن تنجز الاتفاق. أراك قريبا".

فضلا عن ذلك كتب ترامب على ضوء انتقاد وجهته وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي وصفته "بالكلب المسعور": إن "جو بايدن يمكن أن يكون كسولا وبطيئا للغاية لكنه ليس كلبا مسعورا. إنه بالفعل أفضل إلى حد ما من ذلك، لكنني الوحيد الذي يمكن أن يضعكم في المكان الذي ينبغي أن تكونوا فيه".

وذكرت كوريا الشمالية، الخميس، أنها رفضت عرضا أمريكيا لعقد محادثات جديدة مع قرب انتهاء مهلة حددتها بيونغ يانغ لواشنطن بحلول نهاية العام لإبداء المزيد من المرونة في المفاوضات.

Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في تايلاند، في وقت مبكر الأحد، أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سترجأ، وذلك في محاولة لدفع عملية السلام المتوقفة.