أوليانوف: اجتماع اللجنة الخماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني قد يعقد بداية ديسمبر

رجح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع اللجنة الإيرانية و"الخماسية" حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، على مستوى المديرين السياسيين، بداية ديسمبر/كانون الأول في فيينا.