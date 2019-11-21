إيران تعيد خدمات الإنترنت لأحد الأقاليم بعد انقطاع لأيام على مستوى البلاد

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الخميس، إن خدمات الإنترنت عادت لإقليم هرمزجان بجنوب إيران، بعد أن قطعتها السلطات لأيام على مستوى البلاد في وقت وقعت فيه احتجاجات عنيفة.