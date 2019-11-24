رئيس بلدية نيويورك السابق يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية

دخل الملياردير ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ اليوم الأحد السباق المزدحم لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2020 مما يضيف صوتا آخر معتدلا بين المتنافسين على دخول البيت الأبيض.

ويعد ذلك تحولا في موقف بلومبرغ (77 عاما) الذي قال في مارس/آذار إنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة.

وقال في بيان "سأخوض انتخابات الرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أمريكا. لا يمكننا تحمل تصرفات الرئيس ترامب المتهورة وغير الأخلاقية لأربع سنوات أخرى".

وكان بلومبرغ، الذي ظل رئيسا لبلدية نيويورك على مدى 12 عاما، قد أعلن في السابق عدم ترشحه حتى لا يقوض فرص نائب الرئيس السابق جو بايدن.

يذكر مجلة فوربس تصنف بلومبرغ بأنه التاسع في قائمة الأكثر ثراء في العالم، إذ تقدر ثروته بنحو 55.5 مليار دولار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق سخر من الملياردير مايكل بلومبرغ، قائلا إن عمدة مدينة نيويورك السابق يفتقر إلى "السحر" الكافي لتحقيق الفوز.