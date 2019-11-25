يوهانيس يتصدر الانتخابات الرئاسية في رومانيا بعد معالجة 97.5 بالمئة من الأصوات

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في رومانيا، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس يتصدر الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث حصل على 62 بالمئة من الأصوات بعد معالجة 97.5 بالمئة من البروتوكولات.

موسكو - سبوتنيك. وأفادت اللجنة بأن رئيسة الوزراء السابقة فيوريكا دانسيلا حصلت على 36.18 بالمئة من الأصوات.



وبدأ الناخبون في رومانيا، أمس الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يُعتبر فيها الرئيس المنتهية ولايته والمؤيد لأوروبا كلاوس يوهانيس الأوفر حظا مقابل رئيسة الوزراء السابقة اليسارية فيوريكا دانشيلا.

ونال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في الدورة الأولي 36.6 بالمئة من الأصوات، فيما حصلت رئيسة الوزراء السابقة فيوريكا دانسيلا على 24.5 بالمئة.

ودعا الرئيس يوهانيس المنتهية ولايته والموالي لأوروبا، الذي ينتمي إلى الحزب الليبرالي والقادم من الأقلية الألمانية، في حملته إلى الدفاع عن دولة القانون.

ويذكر أن الرئيس يوهانيس فاز بأول ولاية رئاسية في عام 2014.