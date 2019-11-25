بالأرقام... خسائر الاقتصاد الإيراني جراء قطع الإنترنت

أكدت وزارة الاتصالات الإيرانية أنها تسلمت قرارا من مجلس الأمن القومي، يفيد بقطع شبكة الإنترنت في أنحاء البلاد كافة، على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت عددا من المدن الإيرانية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب قطع الإنترنت في إيران.

وقالت الوزارة المالية الأمريكية إنها فرضت عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد عزاري جهرومي، بسبب دوره في "الرقابة الواسعة على الإنترنت" في إيران، بالأخص فيما يتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت في البلاد.

من جانبه شدد نائب بالبرلمان الإيراني على أن قطع شبكة الإنترنت وجه ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني، في حين بلغت خسائر الصادرات الإيرانية أكثر من 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من قطع الشبكة العنكبونية.

قدرت إحصائية شركة "نت بلاكس" لخدمات الإنترنت أن خسائر البلاد من هذا القطع تبلغ 369 مليون دولار يوميا، وفقا لموقع "الجزيرة".

وشدد رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وقطر عدنان موسى بور على أن الخسائر المالية كانت جزءا من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإيراني مؤخرا، وأن خسارة العملاء وانعدام ثقتهم بالتجار الإيرانيين أكبر من الخسائر المالية.

فيما أشارت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، إلى أن قرار حكومة طهران بقطع الإنترنت خلال الأسبوع المنصرم، كبّد دور السينما ومكاتب الطيران والصرافة والتحويلات المالية خسائر كبيرة، فضلا عن أن قطاع الصادرات سيعاني حتى فترات طويلة جراء انعدام ثقة زبائنه خارج البلاد.

وحذر النائب الإصلاحي مصطفى كواكبيان من أن قطع شبكة الإنترنت وجه ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني، موضحا أن المستشفيات وقطاعي الصادرات والواردات تعاني جراء ذلك.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "أصبحت إيران غير مستقرة إلى درجة أن النظام حجب نظام الإنترنت الخاص به بالكامل، وذلك كي لا يتمكن الشعب الإيراني العظيم من الحديث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد".

وتشهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، منذ عدة أيام، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات صباح أمس السبت، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.