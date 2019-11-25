مسيرات مؤيدة للحكومة في طهران

وخرج عشرات الآلاف من المواطنين الإيرانيين ليعبروا عن وقوفهم إلى جانب الحكومة الإيرانية، بعد أن شهدت البلاد موجه احتجاجات، تسببت بحدوث أعمال عنف وشغب، كان أبرزها حرق المصارف الحكومية في عدد من المدن الإيرانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية سابقا، أن مظاهرة حاشدة ومؤيدة للحكومة سيتم تنظيمها، اليوم الاثنين، في العاصمة طهران "ستظهر للعالم من هم الإيرانيون الحقيقيون" مبدية استغرابها ودهشتها من البيانات والتصريحات المؤيدة التي أطلقتها بعض الحكومات الأجنبية والتي أعلنت خلالها وقوفها مع المحتجين الذين خرجوا على خلفية قرار رفع أسعار البنزين.