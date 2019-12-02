حملة ترامب توقف إصدار تصاريح صحفية لمراسلي وكالة "بلومبرغ"

قالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنها لن تصدر بعد الآن تصاريح تغطية صحفية لمراسلي وكالة "بلومبرغ" للأنباء التي يملكها مايكل بلومبرغ الطامح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة منافسا لترامب.

وقال براد بارسكيل مدير حملة ترامب في بيان "ما داموا أعلنوا تحيزهم على الملأ لن تقدم حملة ترامب لمراسلي وكالة بلومبرغ للأنباء تصاريح تغطية صحفية للمؤتمرات الانتخابية أو غيرها من فعاليات الحملة".

وأضاف "سنحدد إن كنا سنتعامل مع مراسلين أفراد من وكالة بلومبرغ للأنباء أو نرد على أسئلة لهم على أساس كل حالة بمفردها".

وصرحت وكالة "بلومبرغ" للأنباء بعد أن أعلن مالكها رسميا دخوله سباق انتخابات الرئاسة أنها لن تكتب تقارير تحمل انتقادات لبلومبرغ أو أي من منافسيه المرشحين للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لكنها ستواصل تغطية نشاط ترامب.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من أي من ممثلي الوكالة.

وتسهل تصاريح التغطية الصحفية دخول المراسلين المؤتمرات الانتخابية وغيرها من المناسبات لحين إجراء الاقتراع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. ويحصل أفراد الجمهور على تذاكر من الحملة ويقفون في طوابير طويلة لحضور الفعاليات الانتخابية.