مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين بانقلاب حافلة في كازاخستان

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرين إثر انقلاب حافلة فجر، اليوم الثلاثاء، في كازاخستان.

وقال الممثل الرسمي للجنة الطوارئ في وزارة الداخلية الكازاخستانية، نور سلطان ناخميتوف لوكالة سبوتنيك: " تم العثور على أربعة جثث في مكان انقلاب الحافلة على الطريق السريع في كازاخستان".

via @PerilofAfrica Bus With 50 Passengers Topples Off Of Road In Kazakhstan - Officials https://t.co/HPPY1kCRhO pic.twitter.com/L5Ew6dlKhm — MarthaLeah Nangalama (@mlnangalama) December 3, 2019

وأضاف ناخميتوف، "أصيب أيضا 15 شخصًا، ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة".