بعد فضيحة الأمير أندرو... ترامب ينكر علاقته به وصحف عالمية تحرجه... صور

أحرجت صحيفة بريطانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشر صور له والأمير أندرو في بعض المناسبات المختلفة، بعد نفيه معرفته بالأمير إثر الجدل المحيط بالأمير واتهامات تورطه في قضايا جنسية.

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن ترامب نفى معرفته بالأمير أندرو على الرغم من مقابلته في يونيو/ حزيران من هذا العام.

وأوضحت الصحيفة أنه تم توجيه سؤال للرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي لحلف الناتو في لندن، صباح اليوم الثلاثاء، عن رأيه بشأن تنحي الأمير أندرو، دوق يورك، من مسؤولياته الملكية، فأجاب: "لا أعرف الأمير أندرو"، واصفا علاقته بالملياردير جيفري إبستين المدان باستغلال الأطفال جنسيا، بأنها "قصة صعبة".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك صورا تظهر ترامب وهو يبتسم ويصافح الأمير أندرو في دير وستمنستر، وقصر باكنغهام وداوننغ ستريت، خلال زيارته الرسمية إلى لندن، في يونيو الماضي.

President Trump, asked about Prince Andrew: "I don't know him, no... but it's a tough story." pic.twitter.com/RQysWZo2kS — Richard Chambers (@newschambers) December 3, 2019

كما تم تصوير ترامب وأندرو جنبا إلى جنب مع سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب في منتجع بالم بيتش بولاية فلوريدا في عام 2000، في حفل حضره إبستين وصديقته آنذاك غيسلين ماكسويل. بحسب الصحيفة.

وفي وقت سابق، كشفت مواطنة أمريكية تدعى فرجينيا جوفري أن رجل الأعمال الأمريكي، جيفري إبستين، كان يجبرها قبل موته على ممارسة الجنس مع أصدقاء له، من بينهم الأمير البريطاني أندرو ، وكان عمرها حينذاك لا يتجاوز 17 عاما، وهو ما ينفيه أندرو بشدة.

وقالت جوفري إن إبستين أحضرها إلى لندن عام 2001 واصطحبها لمقابلة الأمير، في مناسبة من 3 مناسبات تقول إن علاقة حميمة جمعتها بأندرو، حسبما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت جوفري: "أستحلف المواطنين في المملكة المتحدة أن يقفوا بجانبي، وأن يساعدوني في خوض هذا النزال، وألا يقبلوا هذا الأمر وكأنه شيء عادي. هذه ليست قصة جنسية وضيعة، هذه قصة إتجار بي، هذه قصة انتهاك وقصة أبناء عائلتكم المالكة".

وينفى أندرو صاحب الـ59 عاما، وثاني أبناء الملكة إليزابيث، هذه الاتهامات ويؤكد أنه لا يذكر أنه التقى أبدا بجوفري، التي كان اسمها في السابق فرجينيا روبرتس.

وتسببت اتهامات جوفي في دفع الأمير للتنحي عن واجباته الملكية.