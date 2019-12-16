كودلو: اتفاق "المرحلة 1" سيضاعف صادرات الولايات المتحدة إلى الصين

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، اليوم الاثنين، إن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين ستتضاعف في ظل ما يعرف باتفاق "المرحلة 1" للتجارة الذي تم الوصول إليه بين واشنطن وبكين.

وأبلغ كودلو قناة "فوكس نيوز" "هم... سيضاعفون صادراتنا إلى الصين".

وبموجب اتفاق التجارة الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين في مقابل زيادة بحوالي 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأمريكية على مدار العامين القادمين.

وبينما أشاد مسؤولون أمريكيون بالاتفاق، فإن مسؤولين صينيين كانوا أكثر حذرا مؤكدين أن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم لم يتم تسويته بشكل كامل.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مفاوضات حول اتفاق "للمرحلة 2" بين أمريكا والصين ستبدأ على الفور.

وقال الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، يوم الأحد، إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لتوقيع مسؤولين أمريكيين وصينيين كبار على اتفاق "المرحلة 1".