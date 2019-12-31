منظومات صواريخ حديثة في الشمال... تحذير من الجيش الإسرائيلي بعد الهجمات الأمريكية في العراق

أطلق الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تحذيرا شديد اللهجة مما قد تسفر عنه الهجمات الأمريكية الأخيرة على مقرات تابعة للحشد الشعبي في العراق.

وقال الميجر جنرال عميكام نوركين، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية "مكان": "الهجوم الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي العراقي، حدثا يحمل في طياته فرصا لحدوث تحولات خطيرة".

وتابع قائلا "تفوق إسرائيل الجوي، بات أمرا غير مضمون، مع تزايد احتماليات وصول منظومات دفاع صاروخي حديثة إلى الشمال".

واستمر القائد العسكري الإسرائيلي "إسرائيل تبذل جهودا لمنع نقل شحنات أسلحة، تخل بالتوازن في المنطقة".

وفي كلمة له أمام مؤتمر التوقعات لعام 2020 في تل أبيب، قال الميجر جنرال نوركين، إن سلاح الجو الإسرائيلي يعمل على منع نقل شحنات أسلحة مخلة للتوازن ومنظومات صاروخية تشكل تهديدا لإسرائيل.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت، يوم الأحد 29 ديسمبر / كانون الأول، قصفها لمواقع تابعة لكتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 27 شخصا وإصابة ما يقارب 52 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.

وفي هذا الصدد أكد بيان صادر عن مكتب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، "أن الإجراءات الدفاعية التي اتخذت في رد الولايات المتحدة كانت تهدف إلى ردع إيران".

وأعلنت السلطات العراقية، الاثنين الماضي، عن إصابة 6 جنود ومقتل مدني امريكي إثر سقوط 4 صواريخ كاتيوشا على معسكر بمحيط مطار بغداد الدولي.

وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى ديفيد شينكر إن "الميليشيات المرتبطة بإيران تهاجم القواعد الأمريكية في العراق".