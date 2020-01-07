الرئيس الأمريكي يتراجع عن تهديده باستهداف المواقع الثقافية الإيرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الثلاثاء إنه سيلتزم بالقانون الدولي فيما يتعلق بتجنب استهداف المواقع الثقافية في الهجمات العسكرية متراجعا بذلك عن تهديد أطلقه ضد إيران قبل أيام.

وحسب "رويترز" قال ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا إيرانيا، بينها مواقع مهمة للغاية للثقافة الإيرانية، ستضربها إذا شنت إيران هجمات على أمريكيين أو مصالح أمريكية ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم أمريكي.

وقال ترامب ذلك على الرغم من أن قصف المواقع الثقافية انتهاك للمعاهدات والمواثيق الدولية. وأثار تهديده القلق حول العالم.

وقال الرئيس ترامب عن تهديده باستهداف المواقع الثقافية الإيرانية: "نحن، وفقًا للقوانين، من المفترض أن نكون حذرين للغاية في تراثهم الثقافي... إذا كان هذا هو القانون، فأنا سأمتثل للقانون".

President Trump on threat to target Iranian cultural sites: "We are, according to various laws, supposed to be very careful with their cultural heritage...If that is what the law is, I like to obey the law." pic.twitter.com/qOIoMKSwMW — NBC News (@NBCNews) January 7, 2020

ومن ناحية أخرى قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني "كان يخطط لهجوم كبير".

وأضاف ترامب أن أمريكا كانت تتعقب سليماني منذ فترة طويلة. مشيراً إلى أن سليماني "كان مرافقا لمؤسس كتائب حزب الله، وكثير من الأرواح أنقذت بمقتله".

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده "مستعدة لأي رد إيراني محتمل وسترد بدورها".