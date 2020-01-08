إسبانيا تنقل بعض قواتها من العراق إلى الكويت

أعلنت إسبانيا، اليوم الأربعاء، أنها سحبت بعض قواتها من العراق بسبب مخاوف أمنية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن نائب رئيس الوزراء، كارمن كالفو، قوله "هؤلاء الذين كانوا في مواقع أكثر خطورة غادروا إلى الكويت. لم يتبق سوى عدد مخفض".

يأتي القرار، في الوقت الذي أعلن فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه سينقل بعض أفراد التدريب العسكري خارج العراق وسط مخاوف من اندلاع صراع إقليمي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى أنه قتل 80 جنديا أمريكيا وتم تدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية، فيما قال البنتاغون إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.