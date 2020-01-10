إيران تعلن غدا سبب سقوط الطائرة الأوكرانية

قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، مساء اليوم الجمعة، إنه سيتم غدا الإعلان عن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إنه سيتم الإعلان عن التقرير الأولي حول سبب سقوط الطائرة الأوكرانية غدا السبت 11 يناير/ كانون الثاني.

وأشار المصدر إلى أن الإعلان سيأتي بعد اجتماع مع الخبراء الإيرانيين والأجانب.

ورجح المصدر أنه لا يمكن التكهن بسبب سقوط الطائرة إلا بعد انتهاء اجتماع لجنة حوادث الطيران مع الخبراء الإيرانيين والأجانب، والوصول إلى نتيجة التقرير الأولي.

وكان مسؤولون أمريكان وأوروبيون قد قالوا في وقت سابق إنهم يعتقدوا أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة تم إسقاطها بصاروخ.

وأوضح المسؤولون الأمريكان أنهم على ثقة بأن الطائرة أُسقطت بصاروخ إيراني، استنادا إلى بيانات أقمار صناعية ومسؤولين في الحكومة.

وقال مسؤولون أمريكان في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية إن الاستخبارات الأمريكية رصدت عن طريق أقمار صناعية تستخدم الأشعة تحت الحمراء إطلاق صاروخين تلاها انفجاران أحدهما بالقرب من الطائرة الأوكرانية.

كما قالت الشبكة الأمريكية إن مسؤولين كبار في البنتاغون والاستخبارات الأمريكية فضلا عن مسؤول استخبارات عراقي، أكدوا أنهم يعتقدون أن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ أرض – جو أصابها بالخطأ.

وكانت صحيفة نيويوك تايمز قد نشرت مقطع فيديو قالت إنه للطائرة الأوكرانية بعد إقلاعها ويظهر جسما مضيئا، وهو يرتطم بالطائرة قبل انفجارها مباشرة، ولكن لم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من صحة مقطع الفيديو ولا توقيت التقاطه.

كما قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن هناك أدلة على أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران أُسقطت بصاروخ أرض جو ربما أُطلق دون قصد.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال إن لديه شعور فظيع بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.

وأشار ترامب في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجما عن خطأ.

وتابع بقوله "لدي شعور فظيع بشأن الطائرة التي سقطت في إيران، لكني لا أستطيع تقديم أدلة حاليا".

واستمر بقوله "قد يكون شخص ما قد ارتكب خطأ، ولدي شكوك بخصوص تحطم الطائرة".

وتحطمت طائرة بوينغ أوكرانية، صباح الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا. وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأعلنت إيران، مساء الخميس، أنها دعت فريقا من أوكرانيا، للمساعدة في التحقيقات بشأن الطائرة المنكوبة، فيما قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن روحاني أكد أنه للخبراء الأوكران كل الحق في الوصول إلى البيانات الخاصة بالتحقيقات بشأن الطائرة المنكوبة.