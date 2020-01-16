ظريف يطالب الاتحاد الأوروبي بتحسين سلوكه حيال إيران

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، رفضه للقرار الأخير من جانب الترويكا الأوروبية ومزاعمها؛ مطالبا الدول الثلاث بتحسين سلوكها حيال إيران والاتفاق النووي.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، جاء ذلك خلال لقاء ظريف، اليوم، في نيودلهي مع المفوض الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل.

وأضافت الوكالة أن "ظريف هنأ بوريل بمناسبة تسلم مهامه الجديدة".

وتابعت قائلة إن "ظريف أشار بوضوح للمسؤول الأوروبي إلى أخطاء وتقاعس أوروبا عن تنفيذ التزاماتهم حيال الاتفاق النووي".

وأشارت إلى أن " ظريف أكد استعداد طهران للتعاون الوثيق مع المفوض الأعلى الجديد للسياسة الخارجية الأوروبية".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد وصل إلى نيودلهي، مساء الثلاثاء الماضي، للمشاركة في المنتدى الخامس للحوار الدولي "رايسينا"، الذي بدأ أعماله، أمس الأربعاء، ويستمر حتى اليوم الخميس بمشاركة وزراء خارجية مختلف الدول.

يذكر أنه بعد أشهر من التلويح، نفذت دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا - فرنسا - أوروبا) تهديداتها لإيران بشأن اللجوء إلى آلية فض النزاع لحل أزمة الاتفاق النووي.

وأكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الثلاثاء الماضي، أنها قامت بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق، لكنها قالت إنها لم تنضم إلى حملة الضغوط الأمريكية القصوى على إيران.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن تفعيل الدول الأوروبية للآلية لا أساس له قانونا، وخطأ استراتيجي سياسي، فيما اتهم الرئيس الإيراني الاتحاد الأوروبي بعدم التصرف كتكتل مستقل، مطالبا بتقديم الاعتذار لطهران لعدم وفائه بعهوده.

وبموجب شروط الاتفاق، إذا رأى أي من الموقعين الأوروبيين (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) أن إيران قد انتهكت الاتفاق يمكنه بدء عملية لحل النزاع، يمكن خلال فترة قصيرة، قد لا تزيد عن 65 يوما، أن تتصاعد في مجلس الأمن وصولا إلى ما يطلق عليه عودة سريعة لفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.