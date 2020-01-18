الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة مستوطن بعملية طعن في الخليل

أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح بعملية طعن في مدينة الخليل بالضفة الغربية، بعد ظهر اليوم السبت، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات.

رام الله - سبوتنيك. وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب، بأن قوة من الجيش الإسرائيلي "اعتقلت، بمساعدة مواطن، مخربًا بالقرب من مدينة الخليل بعد قيامه بطعن مواطن اسرائيلي".

وأضاف "تم نقل المصاب لتلقي العلاج في المستشفى".

وذكرت القناة العبرية الـ13"، مساء اليوم، السبت، أنه وقعت عملية طعن في مدينة الخليل لمستوطن يبلغ من العمر 22 عاما، في وقت ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على الفاعل.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن المستوطن أصيب بإصابة متوسطة جراء طعنه في الكتف، وبأن الشرطة الإسرائيلية أنقذته من الفاعل ونقلته إلى المستشفى، على الفور، لتلقي العلاج اللازم.

ومن جانبها، نوهت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إلى أن المستوطن الإسرائيلي تم طعنه بالقرب من الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل القديمة، وتم نقله إلى مستشفى بمدينة القدس، وأن إصابته ليست قوية.