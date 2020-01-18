تسجيل صوتي لترامب يكشف ما حدث أثناء اغتيال سليماني

كشف تسجيل صوتي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ما حدث أثناء اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقالت شبكة "CNN" الأمريكية، إنها حصلت على تسجيل صوتي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال عشاء لجمع التبرعات مع جمهوريين، جنوب فلوريدا، مساء الجمعة.

وأشارت الشبكة إلى أن الحديث كان يجري عن عملية اغتيال قاسم سليماني وماذا كان ترامب يفعل وقتها.

وبحسب الشبكة، جاء في التسجيل الصوتي، "من كاميرات على بعد أميال في السماء" قال ترامب إنه كان يستمع لمسؤولين عسكريين خلال مشاهدة الضربة.

- "هما معا سيدي" أخبرني به مسؤولون عسكريون.

- سيدي لديهما دقيقتان و11 ثانية. لا ردة فعل.. دقيقتان و11 ثانية للعيش، سيدي إنهما في السيارة، سيارة مصفحة، سيدي لديهما دقيقة للعيش تقريبا، سيدي 30 ثانية، 10، 9، 8، ...

- بعدها فجأة "بوووم".. سيدي أزيلا

- كان من المفترض أن يكون لا يقهر.

- "اثنان بسعر واحد"، في إشارة إلى الضربة التي أمر بها والتي قتلت أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق إلى جانب سليماني.

- كان سليماني يقول أمورا سيئة عن دولتنا.. كم من هذا الهراء علينا الاستماع له؟

- كان سليماني إرهابيا معروفا وكان على قوائمنا وكان يفترض به التواجد في بلده.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب كان يأكل اللحم والآيس الكريم لحظة اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة في بغداد.

وكان ترامب يتواجد في منتجع "مار لاجو" الخاص به في فلوريدا عند إبلاغه بقتل سليماني باستخدام طائرة دون طيار أمريكية في بغداد، بحسب صحيفة "بيزنس إنسايدر".

وأكمل ترامب طعامه بعد سماع الخبر حتى انتهى من أكل الحلوى بعد الطعام ومن ثم قام بنشر صورة للعلم الأمريكي على صفحته تويتر.

في سياق متصل يذكر أن ترامب كان يأكل كعكة من الشوكولاتة عندما أمر عام 2017 بقصف سوريا وقال "أنها أجمل قطعة كعكة لم تر مثلها من قبل".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة الماضي، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".