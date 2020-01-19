كندا: كبير المحققين الإيرانيين بتحطم طائرة بوينغ قد يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل

قال رئيس مجلس سلامة النقل في كندا يوم الأحد إن كبير محققي حادث تحطم طائرة بوينغ بمكتب التحقيقات في حوادث الطائرات بجمهورية إيران الإسلامية قد يسافر إلى أوكرانيا في الأسبوع المقبل.

موسكو – سبوتنيك. وأضاف: إنه ليس هناك خطط محددة بعد لتفريغ البيانات من الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي أسقطتها إيران بالخطأ قبل نحو 10 أيام.

وأشار رئيس مجلس سلامة النقل في كندا إلى أن "إثنين من محققي حوادث تحطم الطائرات التابعين له، غادرا طهران في وقت سابق اليوم الأحد، بعد زيارة دامت 6 أيام شاركا خلالها في فحص حطام الطائرة".

وتحطمت طائرة بوينغ التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المتجهة إلى كييف بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران في 8 يناير/ كانون الثاني.

واعترف الجيش الإيراني بإسقاط الطائرة بطريق الخطأ لأنه كان يتوقع ضربة انتقامية من الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وقبل وقت قصير من التحطم، شنت إيران عدة ضربات على المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق.

وقال المسؤول الكندي في بيان "إن مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة -والذي يشار إليه في كثير من الأحيان باسم "الصندوقين الأسودين"- لا يزالان في إيران".

Students at Ryerson University paused on Wednesday to remember those killed in the Ukraine International Airlines jet that crashed in Iran last week. pic.twitter.com/hnUEWRkUaZ — CityNews Toronto (@CityNews) January 15, 2020

وأضاف: "قد يسافر المحقق الإيراني المسؤول إلى أوكرانيا هذا الأسبوع للاجتماع مع المكتب الوطني للتحقيق في الحوادث الجوية في أوكرانيا NBAAI لمتابعة التحقيق وزيارة مختبر مسجلات NBAAI .

والجدير بالذكر أنه كان هناك مواطنون كنديون بين ركاب الطائرة المحطمة.