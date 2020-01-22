البيت الأبيض: ترامب وصالح اتفقا على استمرار تواجد القوات الأمريكية في العراق

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره العراقي برهم صالح اتفقا على الحفاظ على التعاون الأمني بين العراق والولايات المتحدة.

وبحسب وكالة الصحافة الأمريكية قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب ونظيره العراقي برهم صالح اتفقا في اجتماع عقد اليوم الأربعاء على ضرورة استمرار دور الجيش الأمريكي في البلاد.

كان الاجتماع الذي عقد في دافوس بسويسرا هو الأول منذ اندلاع التوترات حول قتل الولايات المتحدة للجنرال الإيراني البارز في بغداد قاسم سليماني، ما أثار دعوة البرلمان العراقي لطرد القوات الأمريكية.

وقال البيت الأبيض "اتفق الزعيمان على أهمية استمرار الشراكة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، بما في ذلك الحرب ضد داعش". "أكد الرئيس ترامب التزام الولايات المتحدة الثابت بعراق يتمتع بالسيادة والاستقرار والازدهار".

President Trump is asked about the Americans troops that were injured in the Iran missile attacks on bases in Iraq last week after previously saying that no Americans were injured. #WEF2020 https://t.co/88r3VMcJe9 pic.twitter.com/oxx0IdkZIP — CBS This Morning (@CBSThisMorning) January 22, 2020

وأعلنت الرئاسة العراقية، اليوم الأربعاء، عن لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش "منتدى دافوس"، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا القضايا والأحداث الدولية في المنطقة.

وأكد صالح، بحسب بيان الرئاسة العراقية، "ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي"، مشيرا إلى أن "ترسيخهما وتعزيزهما هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الشامل في المنطقة"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح البيان العراقي، أنه "تم خلال الاجتماع، تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار".