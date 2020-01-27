شركات طيران روسية توقف رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس "كورونا"

أعلن عدد من شركات الطيران الروسية، اليوم الإثنين، وقف الرحلات إلى الصين بسبب انتشار نوع جديد من فيروس "كورونا" (الفيروس التاجي).

موسكو - سبوتنيك. قال ممثل شركة "نورد ويند" لوكالة "سبوتنيك": ""نورد ويند" توقف رحلاتها إلى الصين... كانت [الرحلات] تنفذ بطلب من منظمي الرحلات السياحية الصينيين. هذا الأسبوع سنقوم بنقل السياح الصينيين فقط، بين الركاب لا يوجد روس".

بدوره قال ممثل شركة "أي فلاي" لوكالة "سبوتنيك": "حتى 9 شباط/ فبراير علينا أن ننقل جميع الركاب الصينيين من روسيا"، مضيفا بأنه سيتم أيضا نقل الركاب الروس من الصين".

وقال ممثل شركة "أزور اير" لوكالة "سبوتنيك": "شركة "أزور اير" توقف برنامج نقل السياح إلى الصين. كما واعتبارا من 27 كانون الثاني/ يناير 2020 سيتم نقل، وبأقرب وقت، المواطنين الروس من جزيرة هاينان".

هذا وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا" إلى 80 شخصا كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 2744 حالة بحلول 26 كانون الثاني/ يناير.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية، في مؤتمر صحفي، عقد أمس، أن الفيروس الجديد يختلف عن الأنواع السابقة، ويُخشى من تسارع قدرته على الانتشار بين البشر.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات "كورونا" أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأمراض أكثر حدة".