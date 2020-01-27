ظريف يصف صفقة القرن بأنها "أوهام"

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن غدا الثلاثاء في الثانية عشرة (17:00 بتوقيت غرينتش) خطته للسلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن العديد من الدول العربية وافقت على هذه الخطة، وأن الجانب الفلسطيني سيطلع عليها غدا.
وقال ترامب في تصريحات من البيت الأبيض برفقة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط سيكون بعد ظهر غد الثلاثاء في الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي"، مضيفا "الكثير من الدول العربية وافقت على هذه الخطة، ومن الرائع أن نحقق لها النجاح".
Instead of a delusional “Deal of the Century”—which will be D.O.A.—self-described "champions of democracy” would do better to accept Iran's democratic solution proposed by Ayatollah @khamenei_ir:— Javad Zarif (@JZarif) January 27, 2020
A referendum whereby ALL Palestinians—Muslim, Jew or Christian—decide their future.
كما قال ترامب إن "الفلسطينيين سيطلعون غدا على تفاصيل الخطة، في البداية سيقولون إنهم يرفضونها، لكن هم يتفاوضون بشكل جيد، وهناك فرصة رائعة للتفاوض".
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