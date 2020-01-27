ظريف يصف صفقة القرن بأنها "أوهام"

وقال ظريف في تغريدة على "تويتر": "بدلاً من "صفقة القرن" الوهمية، من الأفضل قبول الحل الديمقراطي الإيراني الذي اقترحه آية الله علي خامنئي. استفتاء يقرر بموجبه جميع الفلسطينيين -مسلمين أو يهود أو مسيحيين- مستقبلهم".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن غدا الثلاثاء في الثانية عشرة (17:00 بتوقيت غرينتش) خطته للسلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن العديد من الدول العربية وافقت على هذه الخطة، وأن الجانب الفلسطيني سيطلع عليها غدا.

وقال ترامب في تصريحات من البيت الأبيض برفقة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط سيكون بعد ظهر غد الثلاثاء في الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي"، مضيفا "الكثير من الدول العربية وافقت على هذه الخطة، ومن الرائع أن نحقق لها النجاح".

Instead of a delusional “Deal of the Century”—which will be D.O.A.—self-described "champions of democracy” would do better to accept Iran's democratic solution proposed by Ayatollah @khamenei_ir:



A referendum whereby ALL Palestinians—Muslim, Jew or Christian—decide their future. — Javad Zarif (@JZarif) January 27, 2020

كما قال ترامب إن "الفلسطينيين سيطلعون غدا على تفاصيل الخطة، في البداية سيقولون إنهم يرفضونها، لكن هم يتفاوضون بشكل جيد، وهناك فرصة رائعة للتفاوض".