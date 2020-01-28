وزير الخارجية الأميركي: على الحوثيين وقف هجماتهم على السعودية

العالم انسخ الرابط 0 0

تابعنا عبر

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "على الحوثيين وقف هجماتهم على المناطق السعودية".