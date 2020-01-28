بعد الإعلان عن "صفقة القرن"... أمريكا تحذر مواطنيها في إسرائيل

حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، رعاياها الموجودين في إسرائيل من عمليات تصعيد محتملة على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن".

كما حذرت السفارة الأمريكية على موقعها الرسمي، من احتمال تردي الأوضاع الأمنية، داعية لتجنب الذهاب إلى مواقع الاحتجاجات الفلسطينية.

ومنذ قليل، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام".

وقال ترامب، إن "خطته المقترحة للسلام "مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة".

كما أعرب ترامب عن شكره لدول عمان والبحرين والإمارات لمساعدة الولايات المتحدة في رؤية "صفقة القرن"، وإرسال سفرائهم لحضور كلمته اليوم في البيت الأبيض.

يذكر أنه في أواخر عام 2017 تم الإعلان عن صفقة القرن، التي تتضمن خطة سلام من وجهة النظر الأمريكية، إلا أن الإعلان عن بنود الصفقة بقي طي الكتمان حتى تم إعلانها اليوم، وطوال العامين الماضيين، اتخذ ترامب سلسلة من القرارات الداعمة لإسرائيل، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإلغاء الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما أعلن ضم الجولان لإسرائيل.