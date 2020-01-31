بوتين يؤكد للرئيس الصيني استعداد موسكو لتقديم المساعدة في أزمة "كورونا"

قال المكتب الصحفي للكرملين في بيان، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب عن تضامنه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مؤكدا على دعم روسيا لبلاده واستعداد موسكو لتقديم المساعدة على خلفية تفشي فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية.