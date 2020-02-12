الدفاع الروسية: القوات الأمريكية أطلقت النار على مدنيين في سوريا أثناء نزاع بينهم

أعلن مركز المصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية بدأت في إطلاق النار على مدنيين في سوريا أثناء نزاع بسبب انحراف قافلة عن المسار.