تنفيذا لـ"صفقة القرن"... فريدمان يترأس لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية الأمريكية

وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم، الأحد، بأن السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، هو المسؤول عن اللجنة الأمريكية الإسرائيلية الخاصة برسم المناطق والمستوطنات التي من المفترض أن تفرض عليها السيادة الإسرائيلية، تنفيذا للبنود الخاصة بـ"صفقة القرن".

وأوردت الصحيفة العبرية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عيّن مندوبين أمريكيين في اللجنة، وهم سفير بلاده لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وكبير مستشاري السفير آرييه لايتستون، وسكوت ليث رئيس شؤون العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وأكدت الصحيفة أن السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون دريمر، ووزير السياحة، ياريف ليفين، ورونين بيرتس، المدير التنفيذي لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ضمن اللجنة من الطرف الإسرائيلي.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، تفاصيل خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة بـ "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين في واشنطن.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل، وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة لعاصمة فلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا أن شعبه يصر على الاعتراف بدولة فلسطين في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.