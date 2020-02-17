"قد لا يكون هناك مفر"... وزير دفاع إسرائيل يتحدث عن حرب جديدة مع لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، إنه "يريد تجنب حرب لبنان الثالثة"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "قد لا يكون هناك مفر" من تلك الحرب.

وقال بينت، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين: "أريد بشدة تجنب حرب لبنان الثالثة، لكن قد لا يكون هناك خيار"، مؤكدا أن " حسن نصر الله سيفرح إذا تصادم وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس الحكومة فيما بينهما، وأنا لن أمنحه هذه الفرحة"، على حد قوله.

وعند سؤاله عن كيفية تعامله مع حركة حماس في غزة، أجاب: "لا أنوي أن أنزل إلى هناك وأرسل قوات إلى هناك، لا نريد العودة إلى الهاوية التي استمرت 51 يوما".

ويقصد بينت الحرب على غزة التي استمرت 51 يوما في صيف 2014، وأوقعت ضحايا من المدنيين الفلسطينيين، ومن الجنود الإسرائيليين الذي لا يزال مصير بعضهم مجهولا.

وعلى الرغم من استمرار الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت عشرات الهجمات المتبادلة، على خلفية كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فحوى خطته للتسوية في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن".