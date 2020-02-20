الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا بشأن "صفعة قوية إلى أمريكا المجرمة"

أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، بيانا، بشأن الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم غد الجمعة، بالتزامن مع الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة.

وأكد الحرس الثوري، أن "المشاركة القصوى الملحمية في الانتخابات وامتدادا للتشييع المليوني لقائد القلوب قاسم سليماني، ستخلق حماسة أخرى في تاريخ الثورة وستشكل صفعة قوية أخرى إلى أمريكا الإرهابية المجرمة"، وذلك حسب قناة "الكوثر" الإيرانية.

ودعا البيان، الشعب الايراني إلى المشاركة الملحمية القصوى في انتخابات 21 فبراير/ شباط، ورأى أن تحقق استراتيجية "إيران القوية" بحاجة إلى "برلمان قوي" يتمتع بالإرادة والاقتدار والدوافع لحل المشكلات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وكذلك بالصمود المقتدر في مواجهة الاعداء، دفاعا عن المصالح الوطنية ومبادئ الثورة والوطن الاسلامي".

كما أكد الحرس الثوري أن "الانتخابات تجسيد للإرادة الوطنية وسيادة الشعب الدينية، وهي تمثل أحد الميادين الذي يعتبره الشعب الايراني العظيم طيلة 41 عاما الماضية، واجبا شرعيا ووطنيا وثوريا في المشاركة فيها ولا يمكن الغفلة عنه، وقد أثبت عظمة الوطن الإسلامي واقتداره للعالم من خلال مشاركته وانتخابه بوعي وبصيرة".

وأردف البيان: "لا شك أن المشاركة المكثفة والقصوى والعامة وفي ذات الوقت الإيمانية والواعية للشعب عند صناديق الاقتراع في انتخابات يوم الجمعة، وذلك في امتداد التشييع المهيب وتوديع قائد القلوب الحاج قاسم سليماني إلى منزله الأبدي، ستخلق حماسة إعجازية أخرى في تاريخ الثورة الإسلامية وإيران، وستسدد صفعة قوية أخرى إلى أمريكا الإرهابية المجرمة، وستحبط الآمال الشيطانية لجبهة العدو، وستزيد من القوة الوطنية وتبشر بولادة برلمان عظيم ومقتدر ويليق بشأن الشعب الإيراني".

وجدد البيان "الدعوة إلى جميع أبناء الشعب الإيراني للمشاركة الحماسية والقوية في الانتخابات تلبية للنداء الحكيم لقائد الثورة الاسلامية وتجسيدا للنضج السياسي للايرانيين ورفع مكانة النظام الإسلامي وتكريس اعتبار إيران وعزتها على الساحة الدولية".

جدير بالذكر، أن إيران ستجرى انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في دورتها الحادية عشرة، يوم غد الجمعة، وبالتزامن معها، الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة، ومن المقرر، أن يخوض 7148 مرشحا المنافسة الانتخابية للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا، فيما تعد دائرة طهران الدائرة الانتخابية هي الأكبر ويمثلها 30 نائبا.