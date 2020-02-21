خامنئي: الانتخابات تجسد المصالح الوطنية للبلاد

أكد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الجمعة، أن الانتخابات البرلمانية تجسد المصالح الوطنية للبلاد.

ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، على لسان خامنئي تشديده وحرصه على حضور المواطنين الإيرانيين إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.

وبعد الإدلاء بصوته في الدقائق الأولى من فتح صناديق الاقتراع، اعتبر خامنئي أن يوم الانتخابات البرلمانية هو يوم احتفال وطني، مباركا للشعب الإيراني هذه المناسبة الطيبة.

وأوضحت الوكالة أن آية الله علي خامنئي يعتقد بأن العملية الانتخابية هي فرصة للمواطنين لممارسة حقهم المدني في إدارة شؤون البلاد، وبأنهم عليهم المشاركة في الانتخابات لممارسة هذا الحق، باعتبارها واجب شرعي، وهو أمر أكده قائد الثورة الإيرانية كثيرا في مناسبات سابقة.

وحث خامنئي على المسارعة في التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوتهم لممثليهم في مجلس الشورى الإسلامي، كما دعاهم إلى اختيار العدد المحدد من المرشحين في كل مدينة، على سبيل المثال، اختيار 30 نائبا في طهران، وهو عدد المقاعد المخصصة للعاصمة.

بداية؛ يوم الانتخابات يوم احتفال وطني. أبارك هذا الاحتفال لجميع شركائي في أنحاء هذا الوطن. ثانياً هو يوم إحقاق الحقوق المدنيّة للشعب. ثالثاً هو تكليفٌ شرعي.

الحقيقة هي أن الانتخابات تنطوي على مصالح البلاد الوطنية. فليشارك كلّ من يهتم للمصالح الوطنية. pic.twitter.com/BCAAkowmWh — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) February 21, 2020

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم إيران عند الساعة الثامنة، صباح اليوم الجمعة، للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، في دورتها الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.