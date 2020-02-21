إيران تتخذ إجراءات احترازية لحماية خامنئي من "كورونا"

اتخذت إدارة مقر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، مجموعة إجراءات احترازية لحماية المرشد من الإصابة بفيروس "كورونا".

وأعلنت إدارة مقر المرشد، الجمعة، أنها أجرت تحليل فيروس "كورونا" للمصورين والصحفيين الذين شاركوا في تغطية إدلاء خامنئي بصوته في الانتخابات البرلمانية الإيرانية، صباح اليوم الجمعة.

وأكدت قناة "السومرية"، اليوم الجمعة، أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي غداة إعلان وزارة الصحة الإيرانية تسجيل خمس إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا"، توفي اثنان منهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إنه تم "تسجيل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" في إيران، اثنتان في مدينة قم والثالثة في مدينة أراك"، ليكون العدد الكلي للإصابات المؤكدة خمس.

وتوفي شخصان إثر إصابتهما بفيروس "كورونا"، الأربعاء الماضي، في مدينة قم جنوب غرب العاصمة.

ونقلت وكالة "فارس"، اليوم الجمعة، عن وزير الصحة الإيراني أن هناك 24 حالة مشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا، هم الآن راقدون في المستشفى، وستتضح النتائج ويتم الإعلان عنها بعد أخذ الفحوصات المختبرية اللازمة.

وأشار نمكي إلى أن وزارة الصحة الإيرانية تتوقع عدم إصابة غالبية هؤلاء بالفيروس.

وفي السياق نفسه، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أن الحكومة عبأت كل طاقاتها لاحتواء فيروس "كورونا" الجديد، بإيعاز من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي أمر بتشكيل لجنة لمكافحة الفيروس والوقاية منه.

يشار إلى وفاة مصابين إيرانيين اثنين بفيروس "كورونا"، أول أمس الأربعاء، في مدينة قم جنوب غرب العاصمة طهران، كما أعلنت إيران تعطيل المدارس والجامعات في المدينة المذكورة تحسبا من انتشار الفيروس.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2236 حالة، وعدد المصابين إلى 75465 حالة خلال الـ 24 الساعة الماضية.