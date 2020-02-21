مشاركة نحو 7 مليون شخص في الانتخابات الإيرانية والمراكز تنتظر تزايد المقترعين

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في إيران، اليوم الجمعة، أنه وفقا للإحصائيات الأولية فإن 6.6 مليون شخص، قد شاركوا في الانتخابات التشريعية الإيرانية، حتى الساعة.

طهران - سبوتنيك. وأضاف المراسل بأن إحصائيات أولية تُفيد بمشاركة نصف مليون ناخب حتى الآن، في الانتخابات بالعاصمة طهران.

وأشار إلى أن مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية بالعاصمة الإيرانية طهران، تشهد مشاركة ضعيفة.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أشاد اليوم الجمعة، بالنظام الإلكتروني المستخدم في الانتخابات البرلمانية، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية. وقال إن مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات تشكل ملحمة تدخل اليأس في قلوب الأعداء.

من جانبه، دعا المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، في وقت سابق، المواطنين الإيرانيين للإقبال على المشاركة في الانتخابات التشريعية، معتبرا إياها فرصة لإفشال ما وصفه بالمخططات الأميركية والإسرائيلية.

وبدأ الشعب الإيراني، اليوم الجمعة، بالتصويت في الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس خبراء القيادة في البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران، صباح اليوم، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط مشاركة كثيفة، بحسب المشاهد التي بثها التلفزيون الرسمي من هذه المراكز.

ويرى مراقبون أن الانتخابات التشريعية في إيران ليست مجرد تنافس بين 7148 مرشحاً على 290 مقعداً، بل حدث يطغى عليه صراع بين التيارات السياسية في البلاد، حيث ظهرت سيطرة المرشحين من التيار الأصولي على انتخابات هذه الدورة، وذلك بعد إقصاء مجلس صيانة الدستور نحو 90 في المئة من مرشحي التيار الإصلاحي الحاكم حالياً، في البلاد.