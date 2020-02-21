الداخلية الإيرانية: المشاركة الواسعة بالعملية الانتخابية تصب في مصلحة مجابهة الأعداء

أعلن وزير الداخلية الإيراني، رحمان فضلي، اليوم الجمعة، أن مشاركة الشعب الإيراني في العملية الانتخابية تصب في مصلحة مجابهة الأعداء، وأن نسبة المشاركة وصلت إلى أكثر من 7 مليون، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

موسكو - سبوتنيك. وقال فضلي: "نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية قريبة من الدورات السابقة حيث أدلى من 7.5 مليون إلى 7.700 مليون شخص بصوته في الانتخابات حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت إيران".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن نسبة المشاركة ستعلن بشكل رسمي عند انتهاء الانتخابات نهاية اليوم الجمعة.

وأضاف: "نأمل مشاركة الشعب بشكل واسع في الانتخابات نظرا لأن هذه المشاركة ستؤثر على مجابهتنا للأعداء".

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن فضلي قال في حديثه للصحفيين، خلال زيارته التفقدية، اليوم، لمقر اللجنة الانتخابية، "إن الانتخابات تجري بكامل الشفافية والنزاهة، معربا عن شكره لتعاون جميع المعنيين في العملية الانتخابية".

وأعرب عن أمله بأن يصنع الشعب الايراني من خلال حضوره الواسع في الانتخابات، ملحمة جديدة في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع أن "المواطنين سيدلون برأيهم في ظل ظروف أمنية ممتازة ويعبروا بكل إخلاص عن وفائهم لدماء الشهداء"، مشيرا إلى أن الانتخابات تشكل خطوة مهمة لتحقيق أهداف الثورة الإسلامية ونهج الإمام الخميني الراحل.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة 21 شباط/فبراير 2020، للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة. ويبلغ عدد الناخبين قرابة 58 مليون ناخب، وعدد المرشحين اكثر من 7100 مرشح يتنافسون على 290 مقعدا، في 208 دوائر انتخابية تضم قرابة 55 ألف مركز.

وبدأ الشعب الإيراني، اليوم الجمعة، الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس خبراء القيادة في البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران، صباح اليوم الجمعة، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط مشاركة كثيفة، حسب المشاهد التي بثها التلفزيون الرسمي.

وأدلى المرشد الأعلى علي خامنئي بصوته ما إن فتحت صناديق الاقتراع، بحسب التلفزيون الحكومي، وبعد الإدلاء بصوته ناشد المرشد الأعلى مواطنيه التوجّه إلى صناديق الاقتراع بكثافة و"في أسرع وقت ممكن".

ونقل التلفزيون الرسمي أن 55 ألف مركز انتخابي يستقبل الناخبين في جميع المحافظات الإيرانية.