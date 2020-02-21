أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء اليوم الجمعة، انتهاء عمليات التصويت رسميا في الانتخابات الإيرانية.

طهران - سبوتنيك. وقال التلفزيون الإيراني إن عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيرانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة انتهت بصورة رسمية.

وأوضح أنه عقب انتهاء التصويت مباشرة، بدأت اللجان الانتخابية في عمليات فرز الأصوات.

وكانت لجنة الانتخابات الإيرانية، قد قررت في وقت سابق من اليوم، تمديد فترة الاقتراع في انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة.

ذكرت وكالة "تسنيم" أن لجنة الانتخابات في إيران، أعلنت في بيان، عن تمديد فترة الاقتراع في انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة في بعض المحافظات، ومن بينها طهران، حتى الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

وبدأ الشعب الإيراني، اليوم الجمعة، الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس خبراء القيادة في البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران، صباح اليوم الجمعة، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط مشاركة كثيفة، حسب المشاهد التي بثها التلفزيون الرسمي.

وأدلى المرشد الأعلى علي خامنئي بصوته ما إن فتحت صناديق الاقتراع، بحسب التلفزيون الحكومي، وبعد الإدلاء بصوته ناشد المرشد الأعلى مواطنيه التوجّه إلى صناديق الاقتراع بكثافة و"في أقرب وقت ممكن".

ونقل التلفزيون الرسمي أن 55 ألف مركز انتخابي يستقبل الناخبين في جميع المحافظات الإيرانية.