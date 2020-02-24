وكالة: رئيس الوزراء الماليزي يقدم خطاب استقالته للملك

قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين 24 فبراير/شباط، إن رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد قدم استقالته للملك في خضم محادثات عن تشكيل ائتلاف جديد.

وقالت "رويترز" إن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الماليزي امتنع عن التعقيب على تلك التقارير.

وقال المتحدث باسم الحكومة الماليزية إن بيان رسمي سيصدر عما قريب بهذا الشأن.

وتولى مهاتير، 94 عاما، منصبه في مايو/ أيار 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة.