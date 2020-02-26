ترامب يعلن عقد مؤتمر صحفي اليوم حول أزمة "كورونا"

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقد مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، حول أزمة كورونا.

قال ترامب عبر "تويتر"، "سأعقد مؤتمرا صحفيا في البيت الأبيض، حول هذا الموضوع، اليوم الساعة 6:00 مساء".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه "سيحضر ممثلو مركز الأمريكي لمكافحة ​الأمراض ​ "سي دي سي""، مؤكدا أن هناك أشخاصا آخرون سيحضرون، ولم يذكر ترامب من هم.

حذر أطباء في المركز الأمريكي لمكافحة ​الأمراض​ "سي دي سي"، اليوم الأربعاء، من أن تحول فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى وباء عالمي لم يعد احتمالا بل هو مسألة وقت.

وذكر موقع أمريكي تصريحات الأطباء الأمريكيين بعد موقف وزير الصحة الأمريكي، ألكيس آزار، أن يكون هناك مزيد من الإصابات بالفيروس في ​الولايات المتحدة​.

وأكد الوزير أن ​واشنطن​ تعمل على تعزيز جاهزيتها لاحتواء الفيروس من خلال تعزيز العمل المخبري، موضحا أن ​الإدارة الأمريكية​ تعمل على تطوير اللقاحات وتفعيل أنظمة الرقابة على الحدود لاحتوائه، مشيراً إلى أن حظر السفر إلى الدول الأكثر تأثرا ب​فيروس كورونا​ المستجد منح الولايات المتحدة وقتا كافيا للاستعداد.

I will be having a News Conference at the White House, on this subject, today at 6:00 P.M. CDC representatives, and others, will be there. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2020

وناشد آزار ​القطاع الخاص​ الإسهام في مواجهة فيروس كورونا، لافتا: "نحن بحاجة لتمويل المزيد من الأبحاث لإيجاد اللقاحات وتوفير المستلزمات الوقائية"، مؤكدا أن بلاده "عازمة على الحفاظ على قيود السفر مع الصين، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة".