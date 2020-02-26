أمين عام الأمم المتحدة يتصل بالمسؤولين الأمريكيين لحل أزمة تأشيرات الدبلوماسيين

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الأخير لا يزال على اتصال مع كبار المسؤولين الأمريكيين في محاولة لحل مشكلة عدم منح تأشيرات لبعض الدبلوماسيين لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "مسألة عدم إصدار التأشيرات وتشديد القيود المفروضة على سفر ممثلي بعض الدول الأعضاء هي مسألة تثير قلقا كبيرا لدى الأمين العام". وأضاف: "يواصل كل من الأمين العام ومستشاره القانوني إثارة هذه المخاوف مع كبار المسؤولين الحكوميين في البلد المضيف (الولايات المتحدة) في محاولة البحث عن حل لهذه القضية."

وتابع دوجاريك أن عدد التأشيرات التي لم تصدرها الولايات المتحدة للدبلوماسيين خلال العام الماضي "مرتفع".