تسجيل
16:02 GMT27 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    معرة النعمان بعد تحريرها من قبل الجيش السوري، سوريا

    مشكلة المجال الجوي في إدلب.. والحل التركي لها

    © Sputnik . Dmitriy Vinogradov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/images/104456/84/1044568460.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202002271044694071-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%A7/

    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جيش بلاده يواجه مشكلة في المجال الجوي في سوريا، وبأن حل هذه المشكلة سيكون قريبا.

    جاء تصريح الرئيس أردوغان في كلمة صحفية، وأضاف بأن تركيا تخطط لتحرير نقاط المراقبة التركية من الحصار حتى نهاية الشهر الجاري، كما طالب النظام السوري بوقف الهجمات بأسرع وقت ممكن والانسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية.

    ماهية المشكلة

    وعن طبيعة المشكلة التي يواجهها الجيش التركي في سماء الأراضي السورية، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء رضا شريقي في حوار مع وكالة "سبوتنيك": الحقيقة الرئيس التركي يحلم بأن يكون له سيطرة على الأجواء السورية من قبل الطيران ومن قبل وسائط الدفاع الجوي التركي، لأن هناك عوائق كثيرة تحول دون ذلك، ومنها الموقف الروسي من هذه القضية، والوسائط الدفاعية السورية التي تمنع السيطرة التركية على الأجواء السورية.

    ويتابع شريقي: بالإضافة إلى ذلك الأجواء السورية هي جزء من السيادة السورية، وهذا الموضوع يغيب عن ذهن أردوغان تماما، وهو يعتبر بأنه يستطيع السيطرة عليه بما أنه ينتهك الأراضي السورية، وبأنه سيفرض سياسية الأمر الواقع في المنطقة، لكن القيادة السورية قررت طرد المجموعات الإرهابية من هناك وكذلك الاحتلال التركي.

    أما الكاتب والصحفي التركي يوسف كاتب أوغلو، وفي اتصال مع "سبوتنيك"، فيرى بأن المشكلة هي في التنسيق مع الجانب الروسي، ويوضح: "تركيا لا تستطيع أن تجعل طائراتها تحلق فوق سماء إدلب، وأن تستهدف تجمعات النظام السوري، وذلك بسبب عدم التنسيق مع القوات الروسية لتفادي إمكانية حصول أخطاء تكون لها نتائج غير محدودة".

    ويتابع أوغلو: السيطرة على المجال الجوي الآن هي بأيدي القوات الروسية، وإلى الآن لم يتم التوصل إلى تفاهمات في هذا الخصوص، وهذا دفع بالسيد أردوغان إلى التصريح بأن الطائرات التركية الآن لا تستيطع أن تستخدم المجال الجوي هناك.

    ويضيف: "منظومات الدفاع الجوي "إس 200" يستخدمها الآن النظام السوري للدفاع عن الأجواء السورية، وبالتالي تركيا تحرص أيضا على سلامة الطيران التركي، مع حرصها على عدم الصدام مع روسيا".

    حل المشكلة

    يرى الخبير العسكري السوري رضا شريقي بأن الجانب التركي لا يمتلك حلا للسيطرة على الأجواء السورية، ويقول: "ليس لتركيا إلا ان تذهب إلى الجانب الأمريكي بشكل مطلق، وهذا الموضوع صعب جدا في هذه المرحلة، لأن "إس 400" أصبح في تركيا، وهي لا تستطيع أن تنسحب الآن، وبالتالي وجود المنظومة الروسية حال دون أن يكون هناك اتفاق بين الأمريكي والتركي".

    ويتابع: "إلا أن الأتراك بشكل عام يحنون إلى الجانب الأمريكي والتواجد في الساحة والحضن الأمريكيين، وهم جزء من الناتو لكن علاقاتهم مع روسيا ستحول دون تقديم المساعدة لتركيا، وبالتالي لن يكون هناك أي سيطرة على الأجواء السورية بأي شكل من الأشكال، وهذا الموضوع يساعد في حركة الجيش العربي السوري على تحرير الأراضي السورية".

    أما الكاتب التركي أوغلو فيعتقد أن هناك بدائل ستكون متاحة قريبا لتركيا، ويكمل: لا يمكن الحديث عن استخدام المجال الجوي مؤقتا من قبل تركيا، ولكن هناك بدائل، فتركيا تسعى الآن وسيكون لديها بشكل قريب جدا ما يسمى منظومة "أتيلغان" محلية الصنع، ذات مدى 8 كم، وستقوم بنشرها على الحدود مع إدلب.

    ويضيف أوغلو: "والآن هناك اجتماعات عسكرية روسية تركية في هذا الخصوص، للوصول إلى تفاهمات من أجل ألّا يكون هناك استهداف مباشر بين الطرفين".

    العملية العسكرية

    أما عن التهديدات المتكررة التي تصدر عن الرئيس التركي حول عملية عسكرية ضد الجيش السوري، فيقول اللواء رضا شريقي بأنها فقط تصريحات إعلامية، ويبين ذلك: "لو أنه استطاع ذلك لم يكن ليتأخر، ولكنني أعتقد أنه لا يستطيع لأن القوات السورية تمرست على الحرب بشكل كامل، وبكل وسائط الدفاع الجوي أو الوسائل الأرضية، ولن تسمح لهذا الاحتلال بأن يتم".

    ويتابع: "سيندحر أردوغان والمجموعات الإرهابية التي يدعمها بشكل كامل، وهذا الموضوع هو قرار سوري ولا تراجع عنه، وهو يحلم بأن يكون هناك انسحاب للقوات السورية، وهذا سيبقى مجرد حلم، لأن القوات السورية دفعت الدماء والأرواح للوصول إلى ما لم ينجح اتفاق سوتشي بتحقيقه".

    أما الصحفي التركي يوسف أوغلو فيرى بأن العملية أصبحت قريبة، ويقول: "بكل تأكيد عندما تفشل السياسة والدبلوماسية وعندما يستمر القمع وسياسة الأرض المحروقة واستهداف المدنيين الذين يفرون بمئات الآلاف، حيث هناك أكثر من مليون و300 ألف نازح على الحدود مع تركيا، وعندما لا يكون هناك التزام بما تم الاتفاق عليه في سوتشي، ستكون هناك عملية عسكرية".

    ويختم حديثه: "كل هذا يدل على أنه لا يفل الحديد إلا الحديد، والتحذير يجب أن يؤخذ على محمل الجد في حال عدم الانسحاب، وهذا متوقع، بالتالي سيكون هناك عملية عسكرية كبيرة، والمؤشرات تقول بأن هذه العملية على الأبواب".

    انظر أيضا:

    الخارجية الروسية: موسكو تشكك في جدوى إشراك فرنسا وألمانيا في المباحثات حول إدلب
    الكلمات الدلالية:
    باتريوت, إس 400, الجيش التركي, الجيش السوري, إدلب, تركيا, روسيا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أحد أفراد جيش الفتيان يتفقد المقاتلة من طراز لافوتشكين لا-7، الذي حارب بها بطل الاتحاد السوفيتي إيفان كوجيدوب، وأسقط 17 طائرة من طائرات العدو، في المتحف المركزي للقوات الجوية في مونينو، 19 فبراير 2020
    تاريخ بطولي...معرض "طائرات الحرب الوطنية العظمى"
    مكافحة مكافحي الإرهاب على طريقة البيت الأبيض
    محاربة مكافحي الإرهاب على طريقة البيت الأبيض
    السعودية.. أوامر ملكية باستحداث وزرارات وإعفاء بعض المسؤولين
    السعودية... أوامر ملكية باستحداث وزارات وإعفاء بعض المسؤولين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك