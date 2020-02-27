تضاؤل حضور معرض جنيف للسيارات مع تزايد مخاوف انتشار "كورونا"

تقلص شركات صناعة السيارات أعداد موفديها لحضور معرض جنيف للسيارات الأسبوع المقبل، بعدما سجلت سويسرا ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، واحدة منها في جنيف.

وقالت " تويوتا "، اليوم الخميس، إنها ستقلص عدد الحاضرين منها ليشمل الموظفين الذين يتوقف العمل على حضورهم، مؤكدة أنه لن يحضر سوى كبار المسؤولين التنفيذيين وموظفي العلاقات العامة المعنيين بعموم أوروبا، بينما لن يحضر الموظفون الذين يمثلون أسواقا محلية فحسب.

وبحسب وكالة "رويترز"، أصرت "بالكسبو" التي تنظم الحدث الدولي على أن معرض السيارات سيمضي قدما حتى مع إلغاء معرض جنيف للساعات، ورغم إعلان السلطات السويسرية انتشار الفيروس إلى جنيف.

وتسببت بالفعل قيود على السفر ومخاوف حيال انتشار الفيروس في تأجيل أو إلغاء معارض تجارية أخرى، بما في ذلك المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة ومعرض "لايت + بيلدينج" في فرانكفورت، ومعرض "بكين" للسيارات.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، قالت "أيوايز"، ومقرها شنغهاي، إنه لم يكن بوسعها شحن سيارتها الكهربائية "الكوبيه يو6 أيون" من الصين إلى سويسرا، مشيرة إلى "ظروف خارجة عن إرادتنا" تتعلق بفيروس كورونا.

وأُعلن أمس أن الرئيسين التنفيذيين لفيراري وبريمبو، لتصنيع المكابح ألغيا حضورهما لمعرض السيارات السويسري، بسبب قيود السفر التي تفرضها السلطات الإيطالية.

كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".