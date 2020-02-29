أردوغان لروحاني: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة السورية

قالت الرئاسة الإيرانية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في اتصال بنظيره الإيراني حسن روحاني على أن "الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة السورية".