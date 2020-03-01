قناة عبرية: "كورونا" يؤثر على انتخابات الكنيست

قالت قناة عبرية، ظهر اليوم، الأحد، إن انتشار فيروس "كورونا" الجديد في إسرائيل، سيؤثر بشكل دراماتيكي على انتخابات الكنيست الـ23، المقرر إجراؤها غدا الاثنين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، اليوم، الأحد، أن انتشار فيروس "كورونا" الجديد في إسرائيل، سيؤثر على مجرى الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ23، خاصة في ظل إعلان وزارة الصحة عن وصول عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 7 حالات.

وأجرت القناة العبرية حوارا مع الدكتورة رفقا كرمي، الرئيس السابق لجامعة بن غوريون الإسرائيلية، أوضحت من خلاله أن فيروس "كورونا" الجديد سيختفي بعد إجراء الانتخابات، وبأن هناك من يحاول استغلال الحدث لصالحه.

ونوهت الدكتور كرمي إلى أن انتشار أو تفشي فيروس "كورونا" في بلادها من الممكن أن يؤثر بشكل دراماتيكي على نتائج انتخابات الكنيست الـ23.

ومن جانبها، أوضحت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم، الأحد، أن اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية قررت تشكيل طاقم أو لجنة خاصة للرد على "الأخبار الكاذبة"، خاصة حول ما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الجديدة الخاصة بالانتخابات ستشكل من أفراد من الشرطة والصحة، ويكون هدفها الرد على أي شائعة خلال فترة الانتخابات، رغم أن تلك الفترة لن تستغرق سوى 48 ساعة، تبدأ من الساعة السابعة من صباح غدا الاثنين، وحتى مساء الثلاثاء المقبل.

من المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية للكنيست الـ23، غدا، الاثنين، على يومين متتاليين، يشارك فيها 29 قائمة حزبية، ويتنافس فيها كل من حزب "الليكود" الحاكم، بزعامة بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالي، وحزب "أرزق أبيض"، بقيادة الجنرال بيني غانتس.

وتعد هذه الانتخابات هي الثالثة خلال 11 شهرا فقط، بعدما فشل كل من نتنياهو وغانتس في تشكيل ائتلاف حكومي حينما كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، كل منهما بتشكيلها، كل على حده.