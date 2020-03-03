غانتس يعرب عن خيبة أمله من نتائج الانتخابات الإسرائيلية

أعرب زعيم تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، فجر اليوم الثلاثاء، عن خيبة أمله من نتائج الانتخابات العامة للكنيست الثالث والعشرين.

تل أبيب - سبوتنيك. وقال غانتس أمام حشد من أنصاره في مقر الحزب بمدينة تل أبيب، إن "تحالفه واجه حملة انتخابية تمثلت بمستواها المنخفض الذي لم تشهد إسرائيل مثيلا له في تاريخها".



وأكد غانتس بالقول، "سأواصل على هذا النهج حتى لو كان الطريق لتحقيق ذلك طويلا".

كانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، أعلنت يوم الاثنين، أن نسبة التصويت في الانتخابات العامة 2020 بلغت 71 بالمئة، وهي أعلى بـ1.2 بالمئة من نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي حيث بلغت 69.8 بالمئة.

هذا أعلنت مفوضية الانتخابات في إسرائيل، إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست مساء الاثنين وبدء فرز الأصوات.

وأظهرت استطلاعات أولية للانتخابات الإسرائيلية، يوم الاثنين، تقدم رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتانياهو، على خصمه بيني غانتس.

وبحسب موقع "تايمز أو إسرائيل"، بينت الاستطلاعات الأولية أن حزب الليكود قد يحصل على ما بين 37 مقعدا إلى 36 مقعدا في الكنيست، مقابل 33 إلى 32 لتحالف أزرق أبيض بقيادة الجنرال السابق غانتس.

وفقا للاستطلاعات ذاتها، ستحصل الكتلة اليمينية على 60 مقعدا، وستكون بحاجة إلى مقعد واحد لتشكيل الحكومة مع 61 نائبا، من أصل 120 في الكنيست.

وتوقعت الاستطلاعات حصول حزب غانتس "كحول لفان" (أزرق أبيض) مع حلفائه من أحزاب اليسار والوسط الصهيوني على ما بين 52 إلى 54 مقعدا.

كما سيحصل حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان اليميني العلماني على ستة إلى ثمانية مقاعد.

وستحصل "القائمة الموحدة" للأحزاب العربية الإسرائيلية على 14 إلى 15 مقعدا، وهي أعلى حصيلة للعرب.