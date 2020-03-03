تدريبات إسرائيلية تحاكي إسقاط صواريخ على جبهتها الداخلية

أجرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تدريبات أمنية، لمحاكاة سقوط صواريخ على الداخل الإسرائيلي.

وأفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي أجرت مناورة أو تدريب عسكري في جميع المؤسسات التعليمية في إسرائيل، لمحاكاة إطلاق وسقوط الصواريخ والقذائف الصاروخية، والتدريب على كيفية إخلاء المدارس أثناء تلقي إسرائيل لمثل هذه الصواريخ، وكيفية إنزال التلاميذ والطلاب إلى الملاجئ.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجبهة الداخلية أجرت المناورة الأمنية بالاشتراك مع وزارة التعليم، تم خلالها تفعيل منظومات الإنذار في جميع المدارس الإسرائيلية، باستثناء منطقة غلاف غزة.

בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ מתקיים תרגיל התגוננות מפני ירי טילים.

תמונות מהתרגיל בבית ספר תל"י מתמטי פסגת זאב צפון בירושלים, במעמד מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב. pic.twitter.com/PhNgTerSmb — משרד החינוך (@edu_il) March 3, 2020

ونقلت القناة عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن التدريب سيوفر معلومات مهمة للطلاب والتلاميذ في المدارس، حول كيفية التصرف في حال عمليات التصعيد ـ لم تسمها القناة العبرية ـ وبأن التدريب الأمني في المدارس هو جزء من خطة التدريبات العامة لسنة 2020.

وفي السياق نفسه، انطلق، صباح اليوم الثلاثاء، التمرين المشترك بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، والمعروف باسم "جونيفر كوبرا 2020 ".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، ظهر اليوم الثلاثاء، أن المناورات العسكرية "جونيفر كوبرا 2020" تجري كل عامين، وتستمر لمدة عشرة أيام، ويعتبر التمرين العاشر بين الطرفين، الإسرائيلي والأمريكي، من العام 2000.

2,500 @US_EUCOM troops

1,000 IDF soldiers

2 weeks

1 goal:



Exercise our aerial defense systems to make sure—together—we are ready to combat any threat, anytime.



🇮🇱 🇺🇸 🇮🇱 🇺🇸 🇮🇱 🇺🇸



JUNIPER COBRA 2020

Let’s do this 💪 pic.twitter.com/goXgHeCef7 — Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2020

وتتدرب القوات الإسرائيلية والأمريكية على سيناريوهات محتملة لتهديدات صاروخية من خلال محاكاة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية "حيتس 2" و"حيتس 3" ومنظومة "مقلاع داود"، بالإضافة إلى القبة الحديدية في نسختها الحديثة ومركز إدارة صورة باليستية بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية.

ويشارك في التمرين أكثر من 2500 جندي من القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، ومن بينهم أكثر من 600 جندي سيتدربون في إسرائيل، إلى جانب نحو ألف جندي من منظومة الدفاعات الجوي ووحدات لوجيستية وطبية، ووحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي.